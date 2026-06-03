تحذير طارئ من الفيضانات في محافظة واكاياما بسبب الإعصار

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية وحكومة محافظة واكاياما التحذير في الساعة 5:35 صباحًا، محذرتين من احتمال وقوع فيضانات بالفعل في المناطق المحيطة بالنهر، وداعيتين السكان إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية أرواحهم.

ويشمل التحذير بلدتي كوزاغاوا وكوشيموتو اللتين يمر عبرهما نهر كوزا، حيث تزايدت مخاطر الفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة التي صاحبت الإعصار.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يُصدر فيها تحذير طارئ من الفيضانات منذ تحديث نظام الإنذار الجوي الياباني واعتماد نظام مستويات التحذير الجديد الذي يربط بين المعلومات الجوية وإجراءات الإخلاء.

وفي الساعات الأولى من صباح الأربعاء، تشكلت سحب مطرية شديدة التطور فوق جنوب واكاياما وجنوب محافظة توكوشيما، ما دفع السلطات المحلية إلى إصدار أوامر إخلاء طارئة من المستوى الخامس في أجزاء من بلدتي كوزاغاوا وكوشيموتو ومدينة أنان بمحافظة توكوشيما.

ويعني المستوى الخامس أن الخطر أصبح وشيكًا أو واقعًا بالفعل، وأن على السكان الموجودين في المناطق المتضررة اتخاذ أي إجراءات متاحة فورًا للحفاظ على سلامتهم، بما في ذلك الاحتماء في أماكن مرتفعة أو داخل مبانٍ آمنة إذا أصبح الإخلاء التقليدي غير ممكن.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)