بعد سنوات من الكارثة.. 70% من فوكوشيما تسجل مستويات إشعاع قريبة من المعدل الوطني

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت سلطة الرقابة النووية اليابانية أن مستويات الإشعاع الجوي انخفضت إلى ما يقارب المتوسط الوطني في نحو 70% من مساحة محافظة فوكوشيما، وذلك بعد مرور 15 عامًا على كارثة محطة فوكوشيما دايتشي النووية التي وقعت في مارس/آذار 2011.

ووفقًا للبيانات، بلغت مستويات الإشعاع 0.1 ميكروسيفرت في الساعة أو أقل في هذه المناطق حتى ديسمبر/كانون الأول 2025، وهو مستوى يُعد قريبًا من المعدلات الطبيعية المسجلة في أنحاء اليابان. كما أن المناطق التي لا تتجاوز فيها مستويات الإشعاع 0.2 ميكروسيفرت في الساعة أصبحت تغطي نحو 92% من مساحة المحافظة.

وأظهرت الإحصاءات تقلص المناطق ذات الإشعاع المرتفع بشكل كبير خلال السنوات الماضية. ففي عام 2011، بلغت مساحة المناطق التي تجاوزت فيها مستويات الإشعاع 3.8 ميكروسيفرت في الساعة، وهو الحد الأدنى الذي استُخدم لإصدار أوامر الإخلاء، نحو 608 كيلومترات مربعة. أما في عام 2025، فقد انخفضت هذه المساحة إلى 7.4 كيلومترات مربعة فقط.

وأوضحت سلطة الرقابة النووية اليابانية أن مستويات الإشعاع في الهواء تنخفض تدريجيًا بمرور الوقت نتيجة التحلل الطبيعي للمواد المشعة، إضافة إلى أعمال إزالة التلوث التي نُفذت في المناطق المتضررة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)