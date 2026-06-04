مؤشر نيكي يتجاوز 68 ألف نقطة بدعم قوي من أسهم الذكاء الاصطناعي

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طوكيو - (جيجي برس)-- ارتفع متوسط مؤشر نيكي 225 القياسي الياباني إلى أعلى مستوى 68 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق يوم الأربعاء، وذلك بفضل شراء الإصدارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

اقفل مؤشر 225 اصدارا منتقى مدرجا فى القسم الرئيسى ببورصة طوكيو عند 68402.13 بارتفاع 1667.89 نقطة او 2.49 فى المائة عن يوم الثلاثاء.

وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 71.96 نقطة أو 1.83 بالمئة عند 3996.20 بعد أن تجاوز لفترة وجيزة حاجز 4000 نقطة للمرة الأولى.

ارتفعت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية يوم الثلاثاء وسط توقعات متزايدة بزيادة أخرى في الطلب على الذكاء الاصطناعي مما يعكس تقارير أرباح قوية من شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية الكبرى.

وبعد قوة السوق الأمريكية، كانت اليد العليا للشراء منذ بداية تداول الأسهم في طوكيو يوم الأربعاء. حافظ مؤشر نيكي على مستويات عالية على الرغم من تراجع الضغط الصعودي في فترة ما بعد الظهر، حيث أوضح مسؤول في شركة أوراق مالية متوسطة الحجم أنه ”على الرغم من وجود عمليات جني الأرباح، إلا أن بعض المستثمرين يشترون عند الانخفاضات، مما يمنع السوق من الانخفاض بشكل حاد“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)