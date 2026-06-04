تقرير دفاعي: اليابان بحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المرتبطة بالصين

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طوكيو - (جيجي برس)-- من المتوقع أن يدعو تقرير الدفاع السنوي القادم للحكومة اليابانية البلاد إلى التعامل مع الصين، التي تواصل تعزيزاتها العسكرية الغامضة، من خلال قوتها الوطنية الشاملة والتعاون مع حليفتها والدول الأخرى ذات التفكير المماثل.

كما سيتضمن التقرير قسمًا جديدًا مخصصًا لتطور أساليب الحرب الحديثة، في ضوء الاستخدام المتزايد للمركبات غير المأهولة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في النزاعات الدائرة في أوكرانيا والشرق الأوسط. ويؤكد التقرير الحاجة إلى تسريع تطوير القدرات الدفاعية اليابانية للتعامل مع هذه المتغيرات التكنولوجية والعسكرية.

وسوف يصف الكتاب الأبيض، كما فعل تقرير العام السابق، الأنشطة العسكرية للصين بأنها ”مسألة تثير قلقاً بالغاً“ بالنسبة للمجتمع الدولي و”التحدي الاستراتيجي الأعظم“.

وسيشير التقرير القادم إلى أنه تم نشر حاملتي طائرات صينيتين في وقت واحد في المحيط الهادئ للمرة الأولى، وأن الطائرات العسكرية الصينية استخدمت الرادارات ضد الطائرات المقاتلة التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية في ديسمبر الماضي.

وذكر التقرير أن الصين تحاول تحسين قدراتها القتالية العملية من خلال إجراء تدريبات عسكرية بشكل متكرر حول تايوان.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)