【فيديو】ظهور ”عين التنين“ الساحرة في اليابان مع بدء ذوبان الثلوج

أخبار اليابان

ظهرت هذا العام أيضاً عين تنين هاتشيمانتاي في مستنقع كاغامي الواقع بالقرب من قمة جبل هاتشيمانتاي الذي يمتد بين محافظتي إيواته وأكيتا، وهو مشهد طبيعي يتكون أثناء ذوبان الثلوج ليبدو وكأنه عين تنين. وفي الساعات الأولى من صباح يوم 2 يونيو/حزيران، توافد العديد من السياح والزوار على الموقع للاستمتاع بهذا المشهد الغامض والتقاط صور تذكارية له.