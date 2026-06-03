【فيديو】المنتخب الياباني يصل مونتيري استعداداً للمونديال
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وصلت بعثة المنتخب الياباني لكرة القدم، يوم 2، إلى مدينة مونتيري المكسيكية، والتي ستكون معسكراً تدريبياً للفريق قبل انطلاق بطولة كأس العالم في أمريكا الشمالية (المستضيفة تنظيم مشترك بين 3 دول).
واستغرقت رحلة الفريق حوالي 12 ساعة على متن طائرة مستأجرة (تشارتر) أقلعت من مطار ناريتا الدولي.
ولدى وصولهم إلى مقر إقامتهم، حظي الفريق باستقبال حافل من قِبل إدارة الفندق والجالية اليابانية المقيمة هناك، حيث ردّ المدير الفني مورياسو واللاعب ناغاتومو (نادي إف سي طوكيو) وآخرون على الترحيب بالتلويح بأيديهم.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)