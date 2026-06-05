شيري الصينية تقترب من دخول مصنع نيسان البريطاني لتصنيع سياراتها

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة نيسان موتور اليابانية يوم الأربعاء أنها تدرس تصنيع سيارات للشركة الصينية العملاقة ”شيري“ داخل مصنعها في مدينة سندرلاند البريطانية.

وقالت نيسان إنها وقّعت مذكرة تفاهم مع شيري إنترناشونال المملكة المتحدة لدراسة إمكانية تجميع سيارات شيري للركاب في المصنع، بدءًا من السنة المالية 2027.

ويُعد مصنع سندرلاند، الذي يعمل فيه أكثر من 4000 شخص، أكبر منشأة إنتاج لنيسان في أوروبا. ويُنتج حاليًا طرازي جوك وكاشكاي المخصصين أساسًا للسوق الأوروبية.

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت نيسان خطة لدمج خطي الإنتاج في المصنع ضمن خط إنتاج واحد، بهدف رفع كفاءة التشغيل بعد انخفاض معدلات الإنتاج في السنوات الأخيرة.

وبموجب مذكرة التفاهم غير الملزمة، ستحتفظ نيسان بالملكية الكاملة للمصنع وستستمر في توظيف جميع العاملين الحاليين.

يأتي هذا التعاون المحتمل في إطار جهود نيسان لتحسين استغلال مصانعها في أوروبا وسط المنافسة الشديدة من السيارات الصينية الكهربائية الرخيصة، وذلك من خلال الاستفادة من قدرات الإنتاج المتوفرة لديها لصالح علامة صينية أخرى.

وتُعد شيري واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في الصين، وتسعى لتوسيع حضورها بقوة في السوق الأوروبية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)