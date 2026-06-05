اليابان تعزز جاهزيتها لمواجهة الزلزال الكبير الذي يهدد العاصمة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تعتزم الحكومة اليابانية اعتماد هدف جديد يقضي بخفض الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن زلزال كبير محتمل مباشرة تحت العاصمة طوكيو إلى النصف خلال العقد المقبل، وذلك ضمن مراجعة شاملة لخطة مواجهة الكوارث.

ووفقًا لمسودة الخطة الأساسية المعدلة للتدابير الطارئة، تسعى الحكومة إلى تقليص عدد الوفيات المتوقعة وعدد المباني التي قد تنهار أو تحترق بنسبة تزيد على 50% خلال السنوات العشر المقبلة.

ومن المقرر أن تعتمد الحكومة النسخة المعدلة من الخطة خلال الشهر الجاري، في أول مراجعة رئيسية لها منذ عام 2015.

وكانت الخطة الحالية قد وضعت هدفًا مشابهًا يتمثل في خفض الأضرار المتوقعة الناجمة عن زلزال مباشر تحت طوكيو إلى النصف تقريبًا، إلا أن الحكومة ترى ضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية في ضوء التقديرات الحديثة للمخاطر.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، نشرت الحكومة أحدث تقديراتها بشأن السيناريو المحتمل لزلزال كبير في منطقة العاصمة، والتي أشارت إلى أن الكارثة قد تتسبب في وفاة ما يصل إلى 18 ألف شخص، إضافة إلى تدمير أو احتراق نحو 400 ألف مبنى بالكامل.

وتشمل التدابير المنتظرة تعزيز مقاومة المباني للزلازل، وتحسين إجراءات الوقاية من الحرائق، وتطوير أنظمة الإخلاء والاستجابة السريعة، إلى جانب رفع مستوى جاهزية البنية التحتية والمجتمعات المحلية لمواجهة الكوارث الكبرى.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)