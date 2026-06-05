اليابان تشدد موقفها من المحتوى الجنسي المُولد بالذكاء الاصطناعي

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ناغويا - (جيجي برس)-- حكمت محكمة يابانية على مدرس سابق في مدرسة ابتدائية بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر لحيازته صور عارية لفتيات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، من بين أفعال أخرى، في انتهاك لقانون مكافحة بغاء الأطفال والمواد الإباحية.

كان الحكم الذي أصدرته محكمة مقاطعة ناغويا على شوتا سويتو، 35 عامًا، يوم الخميس هو أول قضية في اليابان يتم فيها تطبيق القانون على حيازة مواد جنسية عميقة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وكان المدعون العامون قد طالبوا بعقوبة السجن لمدة ست سنوات على سويتو.

وكان سويتو، وهو مدرس سابق في مدرسة بلدية في ناغويا، عاصمة محافظة آيتشي، وسط اليابان، عضوا في مجموعة مكونة من سبعة معلمين في المدارس الابتدائية والإعدادية الذين يعتقد أنهم شاركوا صورا مصورة سرا للفتيات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأدرك تاكاكي ماتسوموتو، القاضي في المحكمة، أن الصور العارية للفتيات التي يمتلكها سويتو تم إنشاؤها على موقع ويب لتحرير الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي بناءً على صور الطلاب التي تم إرسالها إلى عضو آخر في المجموعة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)