【فيديو】نيسان تطرح سيارة مورانو المصنعة في الولايات المتحدة للعملاء في اليابان

أخبار اليابان

بدأت شركة نيسان موتور استقبال طلبات شراء الجيل الرابع من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات مورانو، المصنّعة في الولايات المتحدة، على أن تبدأ عمليات التسليم في فبراير/شباط 2027. كما تعرض الشركة السيارة حاليًا في مقرها العالمي بمدينة يوكوهاما.

وتُسجّل هذه الخطوة عودة مورانو إلى السوق اليابانية بعد توقف بيعها محليًا منذ الجيل الثاني. ويتم إنتاج الطراز الجديد في مصنع نيسان بمدينة سميرنا بولاية تينيسي الأمريكية، مستفيدًا من نظام اعتماد جديد وضعته وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية لتبسيط إجراءات اعتماد السيارات المستوردة من الولايات المتحدة.

ويأتي الطراز الياباني مطابقًا تقريبًا للمواصفات الأمريكية، بما في ذلك عجلة القيادة اليسرى، مع إجراء تعديلات محدودة لتناسب الطرق اليابانية، مثل ضبط المصابيح الأمامية لحركة السير اليسرى وتكييف أنظمة مساعدة السائق للتعرف على إشارات المرور في اليابان.

وتعتمد السيارة على محرك سعة 2.0 لتر مزود بتقنية VC Turbo ذات نسبة الضغط المتغيرة، وهي تقنية تُطرح لأول مرة في اليابان. ويولد المحرك قوة تصل إلى 245 حصانًا وعزم دوران يبلغ 352 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من تسع سرعات يوفر كفاءة أفضل في استهلاك الوقود وأداءً قويًا في التسارع.

كما تتميز مورانو الجديدة بمقصورة واسعة ومساحة تخزين كبيرة، ما يعزز جاذبيتها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم.

ويبلغ سعر السيارة 7,964,000 ين ياباني (شامل الضريبة)، وستستمر في العرض بمقر نيسان في يوكوهاما حتى 9 يونيو/حزيران، قبل أن تعود للعرض مجددًا اعتبارًا من 24 يونيو/حزيران.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)