【فيديو】افتتاح متجر ”هابي لوسون تاون“ بأوساكا لتقديم الاستشارات الحكومية عن بُعد ودعم الإغاثة

أخبار اليابان

افتتحت شركة لوسون (طوكيو) يوم 4 متجر الجيل الجديد ”هابي لوسون تاون إيكيدا فوشيوداي“ في مدينة إيكيدا بمحافظة أوساكا. ويعد هذا المتجر هو الأول للمضي قدمًا في مشروع ”إعادة إحياء المجتمعات المحلية“ الذي تبنته الشركة، كما يُخطط لاستخدامه في تقديم الاستشارات الحكومية عن بُعد، فضلًا عن اعتماده كمركز للاستجابة والإغاثة في حالات الكوارث.