اليابان والولايات المتحدة توحدان جهودهما لتسريع الابتكار العلمي بالذكاء الاصطناعي

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واشنطن - (جيجي برس)-- أعلنت حكومتا اليابان والولايات المتحدة، يوم الخميس، عن إطلاق خطة تعاون علمي مشتركة مدتها خمس سنوات بقيمة مليار دولار أمريكي، تركز على تطوير التقنيات العلمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويُعد هذا المشروع جزءًا من برنامج ”مهمة جينيسيس“ (Mission Genesis) الأمريكي الوطني الطموح، وتُشارك فيه اليابان كأول دولة شريكة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات العلوم المتقدمة مثل تقنيات الكم، والاندماج النووي، والتقنيات الحيوية، وغيرها من المجالات الاستراتيجية.

ستساهم كل من الحكومتين بمبلغ 500 مليون دولار في إطار هذه الخطة. ومن أبرز أهدافها تقليص الزمن المطلوب لإجراء الأبحاث بشكل كبير بفضل الذكاء الاصطناعي، وتعزيز البحث والتطوير الدولي المشترك، مع الحفاظ على التفوق التكنولوجي للبلدين أمام المنافسة الصينية المتسارعة.

وبحسب وزارة الطاقة الأمريكية، ستشمل الشراكة تعاونًا وثيقًا بين المختبرات الوطنية الأمريكية والمؤسسات البحثية اليابانية الرائدة، خاصة معهد ريكين وجامعة طوكيو، لتطوير مختبرات ذاتية التشغيل من الجيل التالي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة، لإجراء تجارب علمية معقدة بشكل آلي وأكثر كفاءة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أطلقت برنامج ”مهمة جينيسيس“ في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بهدف تسريع وتيرة الأبحاث في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا الحيوية وأشباه الموصلات، مستفيدة من الحواسيب العملاقة والذكاء الاصطناعي والبيانات العلمية الحكومية الضخمة.

يُنظر إلى هذه الشراكة كخطوة استراتيجية مهمة تعزز التحالف بين طوكيو وواشنطن في مواجهة المنافسة التكنولوجية العالمية، وخصوصًا مع تقدم الصين السريع في مجالات الذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)