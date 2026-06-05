الولايات المتحدة تؤكد التزامها بالاتفاقيات التجارية مع اليابان والاتحاد الأوروبي رغم التعريفات الجديدة

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- أشار الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون جرير، يوم الخميس، إلى أن الولايات المتحدة ستحترم اتفاقياتها التجارية مع اليابان والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بخطة واشنطن لفرض رسوم جمركية إضافية تصل إلى 12.5% ​​بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.

ومع موافقة الحكومة الأمريكية على تحديد سقف للتعريفات الجمركية على اليابان بنسبة 15%، اقترح جرير إمكانية خفض معدل التعريفات الجديدة المخطط لها على الدولة الآسيوية بما يتماشى مع الاتفاقية الثنائية.

وبحسب تقارير إعلامية، صرح جرير للصحفيين في اجتماع وزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس بأن الجانب الأمريكي يدرك أن الاتفاق هو اتفاق.

أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي عن خطة يوم الثلاثاء لفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 إلى 12.5٪ على البضائع من 60 اقتصادًا، بما في ذلك اليابان، مدعيًا أن إجراءاته لحظر واردات المنتجات المصنوعة باستخدام العمالة القسرية غير كافية. وقد أثارت الخطة معارضة من العديد من الاقتصادات المستهدفة.

واتفقت اليابان والاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة العام الماضي على ألا تتجاوز معدلات الرسوم الجمركية الأمريكية الإجمالية على منتجاتهما، بما في ذلك الرسوم الحالية، 15٪.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)