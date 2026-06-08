تقرير حكومي: الدببة أصبحت تهديدًا متزايدًا للسلامة العامة في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- حذّرت الحكومة اليابانية في تقريرها السنوي الصادر الجمعة من أن الدببة باتت تُمثّل تهديدًا جدياً للسلامة العامة، مشيرةً إلى أن حوادث الاعتداء وما خلّفته من إصابات بلغت مستويات غير مسبوقة خلال السنة المالية 2025.

وكشف التقرير البيئي لعام 2026، الذي أقرّه مجلس الوزراء، أن حالات رصد الدببة في مختلف أنحاء البلاد تجاوزت 50 ألف حالة، فيما سجّلت الهجمات 238 ضحية بين قتيل ومصاب حتى نهاية مارس الماضي.

وفي مواجهة هذا التصاعد المقلق، أجازت الحكومة للبلديات المتضررة إطلاق النار على الدببة داخل المناطق السكنية عند الضرورة القصوى، وذلك منذ سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

وإلى جانب اللجوء الطارئ إلى الصيد، يُنبّه الكتاب الأبيض إلى ضرورة تدريب جيل جديد من الصيادين المؤهلين، في ظل تقدّم الكوادر الحالية في السن وتراجع أعدادها.

وعلى صعيد موازٍ، يدعو التقرير في سياق أزمة ناقلات النفط العالمية الراهنة إلى تبنّي نموذج الاقتصاد الدائري، القائم على الاستخدام الأمثل للموارد والمواد بما يُولّد قيمة مضافة ويُقلّص الاعتماد على الوقود الأحفوري.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)