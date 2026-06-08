اليابان تتجه نحو إحياء قطاع الطاقة النووية عبر مشاريع مفاعلات جديدة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كشفت وزارة الصناعة اليابانية، الجمعة، عن مسودة تستهدف إعادة بناء ما بين مفاعلين وخمسة مفاعلات نووية بحلول أربعينيات القرن الحالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن إمدادات الكهرباء واستدامتها.

ويُمثّل هذا الإعلان أول هدف رقمي لاستبدال المفاعلات منذ كارثة فوكوشيما دايئيتشي النووية في مارس/ آذار 2011.

وتسعى الوزارة من وراء تحديد أرقام واضحة إلى تيسير استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة في القطاع النووي، وتعتزم مواصلة هذا المسار بإعادة بناء تسعة مفاعلات إضافية بحلول خمسينيات القرن الحالي، ليبلغ إجمالي المفاعلات المُستبدَلة ما بين 11 و14 مفاعلاً.

وقد أُدرج هذا الهدف في مسودة مراجعة المبادئ التوجيهية للسياسة النووية، التي عُرضت على اجتماع اللجنة الاستشارية للموارد الطبيعية والطاقة، على أن تُقرّها الحكومة رسمياً في اجتماع وزاري مرتقب.

ويأتي هذا التحرك استجابةً لمخاوف متصاعدة؛ إذ يُتوقع أن يُفضي الإيقاف التدريجي للمفاعلات التي تجاوز عمرها ستين عاماً إلى تراجع ملموس في الطاقة الإنتاجية خلال أربعينيات القرن الحالي وما بعدها، وفق تقديرات المسودة ذاتها.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)