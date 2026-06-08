اليابان تضخ استثمارات إضافية في رابيدوس لتعزيز صناعة الرقائق المتقدمة

وقد أجرت الحكومة هذه الاستثمارات عبر وكالة تعزيز تكنولوجيا المعلومات، في أعقاب ضخّ 100 مليار ين كزيادة في رأس مال الشركة خلال فبراير الماضي.

ويستهدف التمويل الأخير دعم مساعي رابيدوس نحو الإنتاج الضخم لرقائق بسُمك 2 نانومتر، والمضي قُدُماً في الأبحاث المتعلقة برقائق بسُمك 1.4 نانومتر.

وأشار أكازاوا في مؤتمر صحفي إلى أن رابيدوس تمثّل ”ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الاستثمارية الموجّهة نحو النمو“، مؤكداً أنه ”يجب ضمان نجاحها خدمةً للمصلحة الوطنية“.

وسيمنح الاستثمار الإضافي الحكومةَ ما يصل إلى 60% من حقوق التصويت في رابيدوس في حال تعرّضت الشركة لصعوبات مالية. وفي الأحوال الاعتيادية، ستقتصر الحكومة على حصة تصويتية بنسبة 11.5% كحدٍّ أدنى يحق لأكبر مساهم الاحتفاظ به، وذلك تفادياً للتدخل في قرارات إدارة الشركة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)