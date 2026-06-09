اليابان تعزز إجراءات السلامة لمشجعيها المتجهين إلى كأس العالم

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طوكيو - (جيجي برس)-- كثّفت وزارة الخارجية اليابانية استعداداتها لضمان سلامة المواطنين اليابانيين الذين سيتوجهون إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وللمرة الأولى، أطلقت الوزارة صفحة إلكترونية خاصة بالبطولة تتضمن معلومات وإرشادات أمنية للمسافرين، بهدف مساعدتهم على التعامل مع مختلف الحالات الطارئة أثناء وجودهم في الدول المستضيفة.

كما تعتزم الوزارة إنشاء مكاتب مؤقتة في المدن التي سيخوض فيها المنتخب الياباني، المعروف باسم الساموراي الأزرق، مبارياته، إلى جانب استخدام منصات البث الصوتي ووسائل الاتصال المختلفة لتوجيه التنبيهات والنصائح الأمنية للمشجعين.

وفي إطار هذه الجهود، سجّل وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي ورئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم تسونياسو مياموتو مقطع فيديو مشتركًا في الأول من يونيو/حزيران، دعوا فيه المسافرين إلى التسجيل في خدمة ”تابي-ريجي“ التي توفرها وزارة الخارجية اليابانية لإرسال المعلومات والتحذيرات الأمنية للمواطنين أثناء وجودهم خارج البلاد.

وقال موتيغي في الرسالة المصورة إن خدمة ”تابي-ريجي“ قد تشكل ”شريان حياة في حالات الطوارئ“، داعيًا جميع المشجعين إلى التسجيل فيها قبل السفر.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل التوقعات بتوافد أعداد كبيرة من المشجعين اليابانيين إلى البطولة، التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال صيف 2026.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)