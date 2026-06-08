تسهيلات للسياح الأجانب تشعل الجدل بين اليابانيين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تواجه الحكومات المحلية في اليابان انتقادات متزايدة بسبب برامج تستهدف جذب الزوار الأجانب، من بينها دعم تذاكر قطارات الشينكانسن وإعفاءات من رسوم الدخول، وهي إجراءات يعتبرها بعض المنتقدين غير عادلة بحق السكان المحليين.

وفي السنة المالية الحالية، أطلقت حكومة محافظة كاغوشيما، في جنوب غرب اليابان، مبادرة لتعزيز السياحة الوافدة بعد أن ظلت أعداد الزوار الأجانب أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. وتشمل المبادرة تغطية كاملة لتكلفة تذكرة الشينكانسن، التي تبلغ نحو 10 آلاف ين للرحلة الواحدة من محطة هاكاتا في محافظة فوكوؤكا إلى كاغوشيما.

وتهدف المحافظة إلى جذب السياح من الدول التي لا توجد بينها وبين كاغوشيما رحلات جوية مباشرة، عبر الترويج لإمكانية الوصول إليها بسهولة بواسطة قطارات الشينكانسن.

لكن المبادرة أثارت ردود فعل غاضبة، إذ تلقت المحافظة نحو 600 شكوى خلال شهر واحد من الإعلان عنها في فبراير/شباط. وجاء في بعض التعليقات: «أليست هذه معاملة تفضيلية للأجانب؟» و«لا أريد أن يأتي المزيد من الأجانب إذا كان ذلك سيتم بأموال دافعي الضرائب».





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)