دواء لعلاج أمراض الكلى لدى القطط يقترب من الاستخدام العملي في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- اقترب دواء جديد لعلاج أمراض الكلى لدى القطط من دخوله حيز الاستخدام العملي في اليابان، بعد أن قُدِّم في أبريل/نيسان الماضي طلب رسمي إلى وزارة الزراعة للحصول على الموافقة على تصنيعه وتسويقه.

وأثار هذا التطور آمالًا واسعة بين مُلّاك القطط والأوساط البيطرية، مع توقعات بإمكانية حصول الدواء على الموافقة الحكومية خلال العام الجاري.

ويقود مشروع تطوير الدواء البروفيسور تورو ميازاكي من معهد AIM للطب في طوكيو، الذي أعرب عن رغبته في طرح العلاج في الأسواق ”في أقرب وقت ممكن“، مشيرًا أيضًا إلى تطلعه لبدء تجارب سريرية لعلاج أمراض الكلى لدى البشر باستخدام التقنية نفسها.

ويعتمد الدواء على بروتين يُعرف باسم AIM (مثبط موت الخلايا المبرمج في البلاعم)، وهو بروتين طبيعي موجود في الدم يساعد الجسم على التخلص من الفضلات والخلايا التالفة. ويرى الباحثون أن تعزيز وظيفة هذا البروتين قد يفتح آفاقًا جديدة لعلاج أمراض الكلى المزمنة، التي تُعد من أكثر الأمراض شيوعًا بين القطط المتقدمة في العمر.

ويُنظر إلى هذا المشروع باعتباره أحد أبرز الإنجازات اليابانية في مجال الطب البيطري، مع إمكانية أن تمتد نتائجه مستقبلًا إلى تطوير علاجات للبشر أيضًا.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)