اليابان تستعرض قدراتها الصاروخية المتطورة في مناورة بالذخيرة الحية

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شيزوؤكا - (جيجي برس)-- أجرت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية، الأحد، مناورة واسعة النطاق بالذخيرة الحية في منطقة تدريب شرق فوجي بمحافظة شيزوكا، كشفت خلالها للجمهور للمرة الأولى عن قاذفة صواريخ انزلاقية فائقة السرعة من طراز Type-25 HVGP.

وكان هذا النظام الصاروخي قد نُشر في معسكر فوجي التابع لقوات الدفاع الذاتي البرية في مارس/آذار الماضي، ويُعد من أحدث القدرات الدفاعية التي تطورها اليابان لتعزيز قدراتها على الردع بعيد المدى.

وشارك في المناورة نحو 50 دبابة ومركبة عسكرية، فيما بلغ إجمالي الذخيرة المستخدمة نحو 69.5 طنًا. كما شاركت وحدات استطلاع مزودة بطائرات مسيّرة في تنسيق العمليات ومراقبة الأهداف خلال التدريب.

وشهدت المناورة أيضًا تدريبات على مواجهة تهديدات الطائرات بدون طيار، في محاكاة للعمليات العسكرية الحديثة التي برزت في النزاعات الدائرة في أوكرانيا والشرق الأوسط، حيث قامت القوات بإسقاط طائرات مسيّرة باستخدام الأسلحة الفردية.

في المقابل، ألغت قوات الدفاع الذاتي تدريبًا كان مقررًا باستخدام دبابة Type-10 المتطورة، وذلك عقب حادث انفجار قذيفة أدى إلى وفاة أحد الأفراد خلال تدريب في منطقة هيجوداي بمحافظة أويتا في أبريل/نيسان الماضي.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)