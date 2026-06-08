【فيديو】 مناورات بالذخيرة الحية تكشف الجيل الجديد من القدرات الصاروخية اليابانية

أخبار اليابان

كشفت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية لأول مرة أمام وسائل الإعلام عن صاروخ بعيد المدى قادر على تنفيذ هجمات من خارج مدى العدو، وذلك خلال مناورات «فوجي للقوة النارية» التي أُجريت في منطقة هيغاشي فوجي بمحافظة شيزوؤكا.

وشارك في التدريبات نحو 2100 فرد، في سيناريو يحاكي التصدي لمحاولة إنزال قوات معادية على الجزر اليابانية. ويُعد الصاروخ الجديد أحد الركائز الأساسية لقدرات اليابان على الردع، إذ يبلغ مداه مئات الكيلومترات، ويتميز بالتحليق على ارتفاعات عالية وبسرعات تفوق سرعة الصوت، ما يجعل اعتراضه أكثر صعوبة.

شملت المناورة حوالي 50 مركبة، من بينها دبابات، و69.5 طنًا من الذخيرة. وقد حاكت المناورة غزوًا عدائيًا لمناطق جزرية، وتضمنت عمليات منسقة بين وحدات مختلفة، بما في ذلك عمليات استطلاع باستخدام طائرات بدون طيار. وبينما أطلقت دبابات تايب 90 قذائف تدريبية، لم تُستخدم دبابات تايب 10 الأحدث في المناورة بعد حادثة سقوط ضحايا في ميدان تدريب هيشيداي بمحافظة أويتا في أبريل/نيسان.

وصرح وزير الدفاع شينجيرو كويزومي، الذي تفقد المناورة، بأن ”إرساء أسلوب جديد للدفاع عن بلادنا مهمة ملحة“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)