اليابان تصدر تحذيراً من تسونامي يمتد من إيباراكي إلى أوكيناوا

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طوكيو - (جيجي برس)-- أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، يوم الاثنين، تحذيراً من حدوث موجات تسونامي (موجات مد عاتية) شمل شريطاً واسعاً من ساحل اليابان المطل على المحيط الهادئ، ممتداً من محافظة إيباراكي في شرق اليابان إلى محافظة أوكيناوا في أقصى الجنوب.

كما شمل التحذير، الذي صَدَرَ في تمام الساعة 9:05 صباحاً، جزر إيزو وأوغاساوارا التابعة لطوكيو في المحيط الهادئ، بالإضافة إلى منطقة أوكيناوا-أمامي التي تقع بين محافظتي أوكيناوا وكاغوشيما في جنوب غرب اليابان.

ووفقاً للتحذير، قد تضرب المناطق المتضررة موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى متر واحد. وأوضحت الوكالة أن هذا التحذير جاء في أعقاب زلزال بلغت قوته التقديرية 8.2 درجة على مقياس ريختر، وقع بالقرب من الفلبين في حوالي الساعة 8:38 صباحاً.

ومن المتوقع أن تصل الموجة الأولى من التسونامي إلى منطقة مياكوجيما-ياياما في أوكيناوا في حوالي الساعة 11 صباحاً.

وفي حدود الساعة 1:30 ظهراً، يُتوقع وصول موجات التسونامي على طول ساحل إيباراكي، ومنطقة أوتشيبو في محافظة تشيبا بشرق اليابان، وشبه جزيرة ميورا وخليج ساغامي في محافظة كاناغاوا جنوب طوكيو.