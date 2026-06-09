ترامب يثير موجة غضب بسبب نشره فيديو مستوحى من شخصية ناروتو

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واشنطن - (جيجي برس)-- أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو يظهر فيه بشخصية ناروتو أوزوماكي، بطل سلسلة الأنيمي والمانغا اليابانية الشهيرة ناروتو.

ويُظهر الفيديو المعدل، الذي نُشر يوم السبت، ترامب مرتديًا الزي البرتقالي والأسود المميز لشخصية ناروتو، بينما يؤدي حركات وتقنيات الـ”نينجوتسو“ المعروفة في السلسلة.

وأثار المقطع ردود فعل متباينة عبر الإنترنت، إذ أعرب عدد من محبي السلسلة عن استيائهم من استخدام الشخصية في سياق سياسي، فيما انتقد آخرون ما اعتبروه استغلالًا لرموز ثقافية شعبية دون الحصول على إذن من أصحاب الحقوق.

وليست هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها ترامب أو فريقه مواد مستوحاة من الثقافة الشعبية اليابانية في رسائل سياسية أو دعائية. فقد سبق أن نشرت إدارته مقاطع مصورة تضمنت إشارات إلى أعمال يابانية شهيرة، من بينها Yu-Gi-Oh!، حيث جرى دمج مشاهد مستوحاة من السلسلة مع لقطات لعمليات عسكرية أمريكية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)