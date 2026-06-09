شركة نيبون ستيل اليابانية تستثمر ما يصل إلى 2.5 مليار دولار في شركة يو إس ستيل الأمريكية

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نيويورك - (جيجي برس) -- أعلنت شركة نيبون ستيل اليابانية، يوم الاثنين، عن خطط لاستثمار ما يصل إلى 2.5 مليار دولار في مجمع مون فالي للصلب التابع لشركة يو إس ستيل في ولاية بنسلفانيا الأمريكية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضحت الشركة أن إجمالي قيمة الاستثمار سيتراوح بين ملياري دولار و2.5 مليار دولار، وهو ما يزيد على ضعف التعهد الاستثماري الأصلي الذي قدمته نيبون ستيل عند استحواذها على شركة يو إس ستيل العام الماضي.

ويشمل المشروع إنشاء مصنع جديد لدرفلة الصلب على الساخن ليحل محل المصنع الحالي الذي يعمل منذ 87 عاماً، وذلك بهدف إنتاج أنواع عالية القيمة من الفولاذ، بما في ذلك المنتجات المستخدمة في صناعة السيارات.

وأكدت شركة يو إس ستيل أن هذا الاستثمار سيولد أثراً اقتصادياً يقدر بنحو 1.7 مليار دولار، وسيسهم في توفير ما يصل إلى 6381 فرصة عمل في ولاية بنسلفانيا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضافت الشركة أن المشروع سيحقق فوائد طويلة الأمد للعمال والشركات والمجتمعات المحلية في الولاية، كما سيساعد على تحديث البنية التحتية الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية لصناعة الصلب الأمريكية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)