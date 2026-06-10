اليابان تطور الذكاء الاصطناعي لدعم الجراحين ومواجهة النقص المستقبلي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تجري حاليًا تحركات في اليابان لتطوير أدوات ذكاء اصطناعي مُصممة للمساعدة في تخفيف الأعباء عن كاهل الجراحين.

وفي حين أنه من المتوقع أن يصل عدد مرضى السرطان في البلاد إلى ذروته في غضون عام 2040 تقريبًا في ظل شيخوخة السكان، إلا أنه لا يوجد عدد كافٍ من الأشخاص الراغبين في أن يصبحوا جراحين بسبب بيئة العمل المليئة بالتحديات في هذه المهنة.

وتستجيب الحكومة لهذه الأزمة من خلال دعم الشركات التي تعمل على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساندة الجراحين.

ووفقًا للجمعية اليابانية لجراحة الجهاز الهضمي، فمن المتوقع أن ينخفض عدد جراحي الجهاز الهضمي الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أقل في اليابان إلى النصف بحلول عام 2043 مقارنة بنحو 16 ألف جراح في عام 2023، مما يسلط الضوء على احتمالية حدوث نقص في الجراحين مستقبلًا.

كما أن نقص الجراحين الشباب من شأنه أن يؤدي إلى صعوبات في نقل تقنيات الجراحة، والتي عادةً ما كان يصقلها الأطباء الأصغر سنًا من خلال مراقبة المتخصصين الأكثر خبرة.