”لونا أزول“: تجربة سفر ليلية فاخرة تنطلق على سكك اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كشفت شركة جي آر إيست للسكك الحديدية، يوم الثلاثاء، عن اسم قطارها الليلي السريع الجديد، ”لونا أزول“، المقرر تدشينه خلال السنة المالية 2027.

وأوضحت الشركة أن اسم ”لونا أزول“، الذي يعني ”القمر الأزرق“ باللغة الإسبانية، اختير ليجسد أجواء الفخامة ويوفر للمسافرين تجربة تتيح لهم الابتعاد عن صخب الحياة اليومية.

ومن المقرر أن يُشغَّل القطار مرتين أسبوعيًا ذهابًا وإيابًا خلال الفترة من الربيع إلى الخريف، حيث سيربط بين محطة شيناغاوا في طوكيو ومحطة أوموري في محافظة أوموري شمال شرق اليابان، عبر خطي جويتسو وأويتسو.

وستستغرق الرحلة في اتجاه واحد ما بين 12 ساعة ونصف و15 ساعة، فيما تبلغ السعة القصوى للقطار 125 راكبًا.

أما خلال فصل الشتاء، فسيُستخدم القطار في رحلات نهارية، بواقع ست رحلات ذهابًا وإيابًا أسبوعيًا بين محطة شيناغاوا ومحطة ناغانوهارا-كوساتسوغوتشي في محافظة غونما. وستتراوح مدة الرحلة بين ساعتين ونصف وثلاث ساعات في الاتجاه الواحد، مع قدرة استيعابية تصل إلى 150 راكبًا.

وتسعى شركة جي آر إيست من خلال هذا المشروع إلى إحياء خدمات القطارات الليلية في اليابان وتقديم تجربة سفر مميزة تجمع بين الراحة والمناظر الطبيعية على امتداد الرحلة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)