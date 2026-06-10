الكتب المدرسية الرقمية تصبح جزءًا رسميًا من التعليم في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- أقرّ البرلمان الياباني، يوم الأربعاء، تشريعًا يسمح باستخدام الكتب المدرسية الرقمية كمواد تعليمية رسمية في المدارس، في خطوة تمهد لتحول كبير في نظام التعليم بالبلاد.

وبموجب التعديلات التي أُدخلت على قانون التعليم المدرسي وعدد من القوانين ذات الصلة، لم تعد الكتب المدرسية الرقمية تُعامل كمواد تعليمية تكميلية، بل أصبحت مؤهلة للتوزيع المجاني على طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية الحكومية، شأنها شأن الكتب الورقية.

وسيمنح الإطار القانوني الجديد مجالس التعليم المحلية صلاحية اختيار نوع الكتب المدرسية المعتمدة في المدارس التابعة لها، سواء كانت ورقية أو رقمية بالكامل أو بنظام هجين يجمع بين الشكلين.

ومن المقرر أن يبدأ التطبيق الرسمي للكتب المدرسية الرقمية اعتبارًا من أبريل/نيسان 2030، بعد خضوعها لعمليات الفحص والموافقة الحكومية خلال السنة المالية 2028.

وبينما تتميز الكتب الإلكترونية بميزة تمكين الأطفال من فهم الدروس بشكل أفضل بفضل الوسائل السمعية والبصرية، يخشى البعض من أنها قد تسبب مشاكل صحية، مثل ضعف البصر.