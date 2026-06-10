طوكيو ديزني سي تتألق على متن قطار الشينكانسن

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سينداي، محافظة مياغي - (جيجي برس)-- بدأت شركة سكك حديد شرق اليابان يوم الأربعاء تشغيل قطار طلقات ”شينكانسن“ متميز بطلاء خاص، يحمل فكرة الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيس منتزه ”طوكيو ديزني سي“ الترفيهي الواقع بالقرب من العاصمة اليابانية.

وقد انطلق القطار، الذي يكتسي باللون ”الأزرق الاحتفالي“ المعتمد لهذه الذكرى، من محطة سينداي في محافظة مياغي بشمال شرق اليابان، متوجهاً إلى محطة طوكيو في تمام الساعة 6:35 صباحاً. ومن المقرر أن يعمل هذا القطار الخاص بمعدل ثلاث مرات يومياً تقريباً بين طوكيو ومحطة ”شين-هاكوداتي-هوكوتو“ في هوكايدو بشمال البلاد، وذلك حتى أوائل شهر مارس/أذار.

يتزين الهيكل الخارجي للقطار برسومات وصور لميكي ماوس وشخصيات ديزني الأخرى، كما صُممت أجزاؤه الداخلية بشكل خاص، بما في ذلك الستائر وأغطية الوسائد.

وفي حفل أقيم بمناسبة انطلاق الرحلة الأولى، عبر تاكاشي ساتو، مدير محطة سينداي، عن تطلعات الشركة قائلاً: ”نأمل أن تستمتعوا برحلتكم باستخدام هذا القطار الخاص عندما تتوجهون لزيارة ديزني“.