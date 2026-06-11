اليابان والولايات المتحدة تؤكدان تعزيز العلاقات في إطار استراتيجية الردع الموسعة

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طوكيو - (جيجي برس)-- عقدت اليابان والولايات المتحدة محادثات على مستوى العمل في وزارة الخارجية اليابانية في طوكيو حول الردع الموسع، بما في ذلك المظلة النووية الأمريكية، مؤكدتين التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي، حسبما أفادت الحكومة اليابانية يوم الأربعاء.

خلال المحادثات التي استمرت يومين حتى الثلاثاء، ناقش المسؤولون اليابانيون والأمريكيون في وزارتي الخارجية والدفاع تعزيز الصين لقدراتها النووية وتطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية.

كما تبادل الجانبان الآراء بشأن جهود الولايات المتحدة لتحديث وتكييف قواتها النووية. وقد عرض الجانب الياباني الوضع الحالي للمراجعة المرتقبة للوثائق الأمنية الثلاثة الأساسية الخاصة بالبلاد، والتي من المخطط الانتهاء منها خلال هذا العام.

تُعقد هذه المحادثات على مستوى العمل بشكل دوري منذ عام 2010.

على هامش المحادثات، زارت وفود من البلدين قاعدة يوكوسوكا البحرية لقوات الدفاع الذاتي اليابانية في محافظة كاناغاوا جنوب طوكيو، وتفقدوا المدمرة ”كيريشِيما“ المزودة بمنظومة إيجيس.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)