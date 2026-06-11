كندا تنضم بصفة مراقب إلى مشروع المقاتلة اليابانية البريطانية الإيطالية

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طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت مصادر حكومية يابانية، الأربعاء، بأن كندا تعتزم الانضمام بصفة مراقب إلى المشروع المشترك بين اليابان وبريطانيا وإيطاليا لتطوير مقاتلة من الجيل التالي.

ومن المقرر أن يزور وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي بريطانيا للمشاركة في معرض فارنبورو الدولي للطيران، الذي ينطلق في 20 يوليو/تموز. وخلال الزيارة، يُتوقع أن يعقد اجتماعًا مع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره الإيطالي غيدو كروسيتو.

وبحسب المصادر، سيناقش الوزراء الثلاثة مشاركة كندا في المشروع، مع احتمال الإعلان رسميًا عن هذه الخطوة خلال الزيارة.

وستتيح صفة ”المراقب“ لكندا الاطلاع على معلومات مهمة تتعلق بتقدم برنامج تطوير المقاتلة، بما في ذلك بعض البيانات الفنية والإدارية، دون المشاركة المباشرة في أعمال التطوير أو تحمّل التكاليف المرتبطة بها.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تمهيد لاحتمال انضمام كندا مستقبلًا كشريك كامل في المشروع أو التوجه نحو شراء المقاتلة بعد دخولها الخدمة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)