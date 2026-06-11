اليابان وأذربيجان يتفقان على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- اتفق وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي ونظيره الأذربيجاني جيحون بايراموف على تعاون بلديهما في مجالات متعددة، بما في ذلك قطاع الطاقة.

وخلال اجتماعهما في طوكيو يوم الأربعاء، أبلغ موتيغي نظيره بايراموف برغبة اليابان في تعزيز التعاون مع أذربيجان بشكل أكبر، مشيرًا إلى أن الشركات اليابانية قد اشترت النفط الخام الأذربيجاني استجابةً للتوترات في منطقة الشرق الأوسط.

كما أعرب موتيغي عن امتنانه للدعم الذي قدمته أذربيجان في إجلاء الرعايا اليابانيين الذين فروا من إيران برًا إلى أذربيجان المجاورة بعد تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط، وطالب باستمرار هذا التعاون.