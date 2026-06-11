【فيديو】مراوح الماء.. انتعاشٌ يصنعه ورق مينو

أخبار اليابان

استعداداً لذروة فصل الصيف، تشهد شركة ”فوروكاوا شيكو“ في مدينة مينو بمحافظة غيفو، المشهورة بورق ”مينو واشي“ التقليدي، ذروة إنتاجها لـ ”مراوح الماء“ (ميزو أوتشيبا). وهي مراوح يدوية تقليدية تتميز بمظهرها الشفاف كالمغلف بالماء، وتُصنع بطريقة فريدة تتيح رشها برذاذ الماء أو غمسها فيه لتعطي نسيماً أكثر برودة عند التلويح بها.

وقد صرح الحرفي كازوناري سوميي (63عاماً) بابتسامة قائلاً: ”أتمنى أن يستمتع الناس بالانتعاش والبرودة من خلال مظهرها الجميل والتلويح بها معاً“.