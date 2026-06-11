ستاربكس تدرس بيع أعمالها في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت وكالة بلومبيرغ بأن شركة ستاربكس الأمريكية تدرس إمكانية بيع أعمالها في اليابان، في صفقة قد تصل قيمتها إلى ما بين 400 و500 مليار ين إذا تم تنفيذها.

وبحسب التقرير، فإن عمليات ستاربكس في اليابان قد تجذب اهتمامًا واسعًا من المستثمرين، بما في ذلك صناديق الاستثمار المباشر والشركات الساعية إلى توسيع حضورها في قطاع المقاهي والمشروبات.

ومع ذلك، لم تتخذ الشركة قرارًا نهائيًا بعد، إذ لا تزال تدرس عدة خيارات، من بينها طرح الشركة اليابانية للاكتتاب العام بدلًا من بيعها بالكامل.

وكانت ستاربكس قد افتتحت أول متجر لها خارج أمريكا الشمالية في حي غينزا الراقي بطوكيو عام 1996، لتصبح اليابان أول سوق دولية للشركة. وفي عام 2015، استحوذت الشركة الأمريكية على كامل أسهم فرعها الياباني، محولة إياه إلى شركة تابعة مملوكة بالكامل لها.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)