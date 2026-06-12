الإمبراطور ناروهيتو يأمل في التوصل إلى خطة تحظى بتفهم الشعب بشأن مستقبل العائلة الإمبراطورية اليابانية

طوكيو - (جيجي برس)-- أعرب إمبراطور اليابان ناروهيتو، يوم الخميس، عن أمله في التوصل إلى خطة بشأن تأمين عدد كافٍ من أفراد العائلة الإمبراطورية، تكون قادرة على كسب تفهم ودعم الشعب الياباني.

وجاءت تصريحات الإمبراطور خلال مؤتمر صحفي عُقد في القصر الإمبراطوري بطوكيو قبيل زيارته الرسمية إلى هولندا وبلجيكا برفقة الإمبراطورة ماساكو، والمقررة من 14 إلى 26 يونيو/حزيران.

وقال الإمبراطور: ”آمل أن يتم التوصل إلى شيء يحظى بتفهم الناس“.

وكان قادة ونواب قادة مجلسي البرلمان الياباني والأحزاب السياسية قد توصلوا، يوم الأربعاء، إلى مقترح توافقي يهدف إلى معالجة النقص المتزايد في عدد أفراد العائلة الإمبراطورية.

ويتضمن المقترح إجراءين رئيسيين: أولهما السماح للأميرات بالاحتفاظ بصفتهن الإمبراطورية بعد الزواج، وثانيهما إعادة ضم الذكور المنحدرين من السلالة الأبوية لفروع العائلة الإمبراطورية السابقة إلى الأسرة الإمبراطورية الحالية من خلال التبني.

ورغم أهمية الموضوع، امتنع الإمبراطور ناروهيتو عن إبداء رأيه بشأن تفاصيل المقترح، مكتفيًا بالتعبير عن أمله في التوصل إلى حل يحظى بقبول المجتمع الياباني.

وتواجه العائلة الإمبراطورية اليابانية تحديًا متزايدًا يتمثل في تقلص عدد أعضائها نتيجة القواعد الحالية التي تفقد بموجبها الأميرات صفتهن الإمبراطورية عند الزواج من أشخاص من خارج الأسرة الإمبراطورية، الأمر الذي أثار نقاشًا سياسيًا مستمرًا حول سبل ضمان استقرار واستمرارية المؤسسة الإمبراطورية في المستقبل.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)