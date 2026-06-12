إندو يغيب عن قائمة اليابان في كأس العالم ويعلن اعتزاله اللعب دوليًا

أخبار اليابان

تينيسي - (جيجي برس)-- أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم، يوم الخميس، انسحاب قائد المنتخب الياباني واتارو إندو من تشكيلة ”الساموراي الأزرق“ المشاركة في كأس العالم 2026 بسبب الإصابة.

وكشف إندو (33 عامًا)، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه قرر أيضًا اعتزال اللعب الدولي، منهياً مسيرة طويلة مع المنتخب الياباني.

وكانت البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تمثل المشاركة الثالثة على التوالي لإندو في نهائيات كأس العالم، إلا أن الإصابة حرمته من خوض المنافسات.

وجاء الإعلان قبل أيام قليلة من المباراة الافتتاحية لليابان في دور المجموعات أمام هولندا، المقررة يوم الأحد.

ويعاني لاعب خط وسط نادي ليفربول الإنجليزي من إصابة في القدم اليسرى تعرض لها في فبراير/شباط الماضي. ورغم خضوعه لعملية جراحية وسعيه للعودة قبل انطلاق المونديال، تعرض لانتكاسة جديدة بعد مشاركته مع المنتخب الياباني في المباراة الودية أمام آيسلندا يوم 31 مايو/أيار.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)