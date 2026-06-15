ارتفاع لافت في الاستشارات المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر تقرير حكومي صدر يوم الجمعة أن عدد طلبات الاستشارة المقدمة إلى مراكز شؤون المستهلكين في مختلف أنحاء اليابان بشأن المشكلات المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي تجاوز 100 ألف حالة لأول مرة خلال عام 2025.

ووفقًا للكتاب الأبيض لشؤون المستهلك لعام 2026، الذي أقره مجلس الوزراء الياباني في اجتماعه يوم الجمعة، بلغ عدد هذه الاستشارات 101,045 حالة خلال العام الماضي، وهو ما يقارب ضعف العدد المسجل في عام 2021.

وكشفت البيانات أن الزيادة كانت ملحوظة بشكل خاص بين كبار السن. فقد ارتفع عدد الاستشارات المقدمة من أشخاص في الستينيات من العمر بنحو 4 آلاف حالة مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 20,848 حالة. كما بلغ عدد الاستشارات بين الأشخاص في الخمسينيات من العمر 22,291 حالة، وبين من هم في السبعينيات فأكثر 13,408 حالات، بزيادة تقارب 3 آلاف حالة لكل فئة.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فأكثر شكلوا أكثر من نصف إجمالي الاستشارات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي.

كما أوضح التقرير أن مراكز شؤون المستهلكين تلقت نحو 970 ألف طلب استشارة إجمالًا خلال عام 2025، بزيادة تقارب 70 ألف حالة مقارنة بالعام السابق.

ويعكس هذا الارتفاع تزايد المشكلات المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك عمليات الاحتيال الإلكتروني والإعلانات المضللة والمعاملات التجارية المشبوهة عبر الإنترنت، خاصة بين الفئات العمرية الأكبر سنًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)