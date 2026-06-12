اليابان تُحدّث خططها لمواجهة زلزال محتمل في منطقة طوكيو

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طوكيو - (جيجي برس)-- قررت الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، تعديل خطتها الأساسية التي تُحدد الإجراءات المُزمع اتخاذها خلال العقد القادم استعدادًا لزلزال قوي مُحتمل يقع مُباشرةً تحت منطقة طوكيو الكبرى.

في الخطة المعدلة، تتضمن الحكومة هدفًا لتقليل عدد الوفيات وعدد المباني المدمرة أو المحترقة بسبب الزلزال إلى النصف أو أقل من أحدث التقديرات التي صدرت في ديسمبر/ كانون الأول 2025، والتي تصل إلى 18000 وحوالي 400000 على التوالي.

كما يحدد البرنامج هدفًا يتمثل في تركيب قواطع دوائر كهربائية مقاومة للزلازل، والتي تفصل التيار الكهربائي عند استشعار الهزات، في جميع المنازل تقريبًا في طوكيو وتسع محافظات في منطقة كانتو بشرق اليابان وما حولها، بحلول السنة المالية 2035، مقارنةً بنسبة 20% في السنة المالية 2024.

وهذه هي المراجعة الأولى للبرنامج منذ عام 2015. وكان البرنامج السابق يهدف إلى خفض عدد الوفيات وعدد المباني المدمرة أو المحترقة إلى النصف تقريبًا. أما هذه المرة، فقد رفعت الحكومة الهدف إلى خفضها إلى النصف أو أقل.

ولتحقيق هذا الهدف الجديد، زادت الحكومة عدد الأهداف السياسية المحددة في البرنامج من 47 إلى 189 هدفًا، بما في ذلك هدف تركيب قواطع الدوائر الكهربائية المقاومة للزلازل. ونظرًا لأن حوالي 70% من الأضرار الناجمة عن الزلازل سببها الحرائق، تسعى الحكومة إلى تعزيز إجراءات الوقاية من الحرائق.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)