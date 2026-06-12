اليابان تنجح في إطلاق صاروخ ”H3“ حاملاً 6 أقمار صناعية صغيرة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أطلقت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) بنجاح، يوم الجمعة، صاروخ H3 من مركز تانيغاشيما الفضائي في محافظة كاغوشيما جنوب غرب اليابان، في أول مهمة من هذا النوع بعد عملية إطلاق فاشلة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وانطلق الصاروخ في تمام الساعة 9:53 صباحًا بالتوقيت المحلي.

ويحمل الصاروخ السادس من طراز H3 ستة أقمار صناعية صغيرة طورتها جامعات ومؤسسات يابانية مختلفة، إلى جانب معدات مخصصة لاختبار الأداء والتقنيات الفضائية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)