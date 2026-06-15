اليابان تحقق في احتمال تسريب سلالات حمضيات فاخرة إلى الصين

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طوكيو - (جيجي برس)-- قال وزير الزراعة الياباني نوريكازو سوزوكي، يوم الجمعة، إن هناك احتمالًا بأن تكون شتلات صنف الحمضيات الفاخر «بيني برينسيس»، الذي طورته محافظة إهيمي في غرب اليابان، قد تسربت إلى الصين.

وجاء ذلك بعد أن علمت وزارة الزراعة اليابانية العام الماضي بوجود شتلات تحمل اسمًا مشابهًا لهذا الصنف تُعرض للبيع على موقع إلكتروني صيني. ومنذ تلقي هذه المعلومات، بدأت حكومة محافظة إهيمي العمل على التحقق من صحة الأمر وتحديد ما إذا كانت الشتلات المعروضة مرتبطة بالفعل بالصنف الياباني الأصلي.

ويُعد «بيني برينسيس» من أصناف الحمضيات الفاخرة التي طورتها محافظة إهيمه عبر برامج تهجين بدأت عام 2005، حيث جرى إنتاجه من خلال الجمع بين صنف «بيني مادونا» المعروف بملمسه الهلامي، وصنف «كانبي» المشهور بحلاوته العالية. وطرحت المحافظة هذا الصنف الجديد في الأسواق لأول مرة في مارس/آذار من العام الماضي.

وقال مسؤول في حكومة محافظة إهيمي: «لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المعلومات المتداولة صحيحة أم لا، لكننا نعتزم التعاون مع الحكومة المركزية للتحقق من الحقائق بدقة».

وتأتي هذه القضية في ظل تزايد المخاوف في اليابان من تسرب الأصناف الزراعية المطورة محليًا إلى الخارج دون إذن، وهو ما قد يؤثر على حقوق الملكية الفكرية والقدرة التنافسية للمنتجات الزراعية اليابانية المتميزة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)