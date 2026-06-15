عرض روبوت مبتكر لدعم زراعة العنب في وسط اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- عُرض يوم الجمعة روبوت متعدد الوظائف مصمم للمساعدة في أتمتة أعمال زراعة عنب «شاين مسقط» الفاخر، وذلك في مزرعة فواكه تجريبية بمدينة ياماناشي في محافظة ياماناشي بوسط اليابان.

وطوّرت الروبوت جامعة ياماناشي بالتعاون مع جهات أخرى، ويبلغ ارتفاعه نحو 120 سنتيمترًا وعرضه حوالي 90 سنتيمترًا. ويعتمد على أربع عجلات للحركة الذاتية، كما يمكن تبديل الملحقات المثبتة على ذراعه وفقًا لنوع المهمة المطلوبة.

وخلال العرض التجريبي، أظهر الروبوت قدرته على تنفيذ عملية تخفيف عناقيد عنب «شاين مسقط»، وهي عملية ضرورية لتحسين جودة الثمار وحجمها.

ويستخدم الروبوت كاميرا بزاوية 360 درجة مثبتة على ذراعه لمسح عناقيد العنب، ثم يقوم نظام الذكاء الاصطناعي بتحليل الصور وتحديد الحبات التي ينبغي إزالتها. بعد ذلك، يستخدم الروبوت أداة خاصة للإمساك بالثمار المستهدفة وفصلها عن العنقود بدقة.

واستغرق الروبوت نحو ثلاث دقائق لإتمام عملية تخفيف عنقود واحد، في حين يستطيع العامل المتمرس إنجاز المهمة نفسها خلال دقيقة واحدة فقط.

ويأمل الباحثون أن يسهم تطوير مثل هذه التقنيات في معالجة النقص المتزايد في العمالة الزراعية في اليابان، وتحسين كفاءة إنتاج المحاصيل عالية القيمة مثل عنب «شاين مسقط».

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)