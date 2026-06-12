【فيديو】اليابان: انطلاق مهرجان الأجراس المضيئة في آيتشي

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انطلقت في مقر بلدية قرية ”توبيشيما“ بمحافظة آيتشي، يوم العاشر من الشهر الجاري، فعاليات الحدث السنوي ”توبيشيما يوي-أكاري“ (أنوار مساء توبيشيما)، والذي شهد إضاءة نحو 2000 من أجراس الرياح التقليدية .

وتزيّنت الأجراس المضيئة بقصاصات ورقية تحمل ”أمنيات“ كتبها أهالي القرية، إلى جانب مشاركة خاصة من أطفال مدينة ”واجيما“ بمحافظة إيشيكاوا، وهي المدينة الشقيقة لقرية توبيشيما.

وقد شهد الحدث إقبالاً من الزوار الذين استمتعوا بالأجواء الساحرة والمناظر الخلابة وسط رنين الأجراس العذب الذي يضفي إحساساً بالانتعاش، وحرص الحاضرون على توثيق هذه اللحظات بقراءة الأمنيات المعلقة والتقاط الصور التذكارية.