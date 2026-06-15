اليابان وبريطانيا تتفقان على تعزيز أمن الطاقة

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لندن - (جيجي برس)-- اتفقت رئيسة الوزراء اليابانية، تاكايتشي ساناي، ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، يوم الأحد، على تعزيز التعاون في مجال الأمن الاقتصادي، بما في ذلك ضمان استقرار إمدادات الطاقة، في ظل التوترات والاضطرابات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.

وخلال اجتماعهما في لندن، أكد الزعيمان أيضًا عزمهما مواصلة التعاون في مشروع تطوير مقاتلة الجيل التالي المشترك بين اليابان والمملكة المتحدة وإيطاليا.

وقالت تاكايتشي خلال اللقاء: «أود تبادل الآراء بشأن الأمن الاقتصادي والدفاع والتقنيات المتقدمة»، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاستراتيجية.

من جانبه، أعرب ستارمر عن ترحيبه بالفرصة لمناقشة آفاق التعاون المستقبلي مع اليابان، لا سيما في مجالات الاستثمار والطاقة.

كما اتفق الطرفان على توسيع التعاون في تأمين سلاسل توريد المعادن الحيوية، في خطوة يُنظر إليها على أنها استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن القيود التي فرضتها الصين على صادرات العناصر الأرضية النادرة، والتي تُعد ضرورية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع والطاقة النظيفة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)