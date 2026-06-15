اليابان تفرض التعادل على هولندا بكأس العالم

أخبار اليابان

تكساس - (جيجي برس)-- حقق المنتخب الياباني لكرة القدم تعادلاً مثيراً بنتيجة 2-2 مع هولندا في مباراته الافتتاحية ضمن منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأحد.

في مباراة المجموعة السادسة التي أقيمت بالقرب من دالاس، تكساس، قدم المنتخب الياباني للرجال، الملقب بـ”الساموراي الأزرق“، أداءً بطولياً أمام هولندا، وصيفة البطولة ثلاث مرات، رغم تأخره بهدفين.

استقبلت اليابان هدف التعادل في بداية الشوط الثاني بعد شوط أول سلبي. ثم عادل كيتو ناكامورا النتيجة في الدقيقة 12 من الشوط الثاني، ورغم أن اليابان فرطت في التقدم مجدداً، إلا أنها عادلت النتيجة من ركلة ركنية قبل نهاية المباراة مباشرة.

شارك المنتخب الياباني للمرة الثامنة على التوالي في كأس العالم، بقيادة المدرب هاجيمي مورياسو للمرة الثانية على التوالي. وهذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها نفس المدرب قيادة المنتخب الوطني لكأس العالم مرتين متتاليتين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)