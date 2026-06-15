اليابان ترحب باتفاق السلام الأمريكي الإيراني
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طوكيو - (جيجي برس)-- صرحت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي يوم الاثنين بأنها ترحب باتفاق السلام الأمريكي الإيراني ”باعتباره خطوة رئيسية نحو إنهاء هذا الوضع“.
وقالت تاكايتشي على منصة إكس (X): ”آمل بشدة أن يتم تنفيذ المذكرة بثبات، وأن يتم تأمين الملاحة الحرة والآمنة عبر مضيق هرمز بشكل فعال، وأن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القضية النووية الإيرانية والمسائل العالقة الأخرى في أقرب وقت ممكن“.
وأضافت أن الاتفاق هو ”نتاج التزام الأطراف بالحل الدبلوماسي وجهودهم الدؤوبة في المفاوضات“.
كما أشادت تاكايتشي بشدة بـ ”جهود الدول التي لعبت دور الوساطة طوال هذه العملية“.
من جانبه، قال وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي في بيان إن اليابان ”ستواصل بذل كل جهد دبلوماسي نحو تحقيق السلام والاستقرار في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط“ بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)