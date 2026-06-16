اليابان وإيران تشددان على أهمية التواصل المستمر لتعزيز الاستقرار الإقليمي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- اتفق وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي ونظيره الإيراني عباس عراقجي، خلال محادثة هاتفية جرت يوم الاثنين، على مواصلة التواصل والتنسيق الوثيق من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران في أقرب وقت ممكن.

وخلال الاتصال، رحّب موتيغي بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران لإنهاء النزاع المسلح بين البلدين، مؤكداً أهمية الدفع بالجهود الدبلوماسية نحو تحقيق الاستقرار.

كما دعا الوزير الياباني إلى ضمان سلامة الملاحة وحرية مرور السفن المرتبطة باليابان عبر مضيق هرمز، الذي يُعد ممراً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية.

وتُعد هذه المحادثة الهاتفية السابعة بين الوزيرين منذ بدء الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في فبراير/ شباط الماضي.

وجدد موتيغي خلال الاتصال تأكيد التزام اليابان بدعم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فيما قدّم عراقجي شرحاً مفصلاً حول مضمون مذكرة التفاهم والتطورات الأخيرة المتعلقة بها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)