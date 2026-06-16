اليابان وإيطاليا تتفقان على تعزيز التعاون في تطوير مقاتلة الجيل الجديد

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روما - (جيجي برس)-- اتفقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي ونظيرتها الإيطالية جورجيا ميلوني، خلال اجتماع عقد في روما يوم الاثنين، على تعزيز وتسريع مشروع التطوير المشترك لطائرة مقاتلة من الجيل التالي بالتعاون مع بريطانيا.

كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الأمن الاقتصادي، بما في ذلك توسيع سلاسل إمداد العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية الأخرى، في ظل تزايد أهمية تأمين الموارد الاستراتيجية.

وقالت تاكايتشي في مؤتمر صحفي مشترك عقب المحادثات إن اليابان وإيطاليا ستعملان على تسريع تنفيذ برنامج القوات الجوية القتالية العالمي (GCAP)، وهو المشروع الثلاثي الذي يهدف إلى تطوير مقاتلة متطورة من الجيل المقبل. كما رحبت بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد بين البلدين.

من جانبها، أكدت ميلوني أن إيطاليا واليابان ترتبطان بعلاقة شراكة استراتيجية، مشيرة إلى أن اللقاء أتاح تبادل وجهات النظر بشأن مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والدولية.

وتعتزم تاكايتشي طرح مقترح لإنشاء إطار دولي للتخزين المشترك للمعادن الحيوية خلال قمة مجموعة السبع التي انطلقت في مدينة إيفيان شرق فرنسا، وقد ناقشت هذه المبادرة مع ميلوني قبل انعقاد القمة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)