【فيديو】قفزة تاريخية لمؤشر ”نيكي“ فوق 69 ألف ين بعد اتفاق أمريكي إيراني لإنهاء القتال

أخبار اليابان

في الجلسة الصباحية لسوق الأسهم بطوكيو يوم 15، ارتفع مؤشر ”نيكي“ بمقدار تجاوز 3600 ين مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق خلال ساعات التداول، ليتجاوز حاجز 69,000 ين لأول مرة في تاريخه. وجاء هذا الارتفاع الشامل مدفوعاً بعمليات شراء واسعة النطاق، ترحيباً بانفراج التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك عقب أنباء تفيد بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإنهاء العمليات القتالية. وقد أنهى المؤشر تعاملات الفترة الصباحية بارتفاع قدره 3573.60 ين، ليغلق عند 69,593.64 ين.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء يوم 14 (صباح يوم 15 بتوقيت اليابان) عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال مع إيران. وبفضل التوقعات بانتهاء الاضطرابات في الشرق الأوسط، والتي كانت تشكل أكبر عامل خطر على مستقبل الاقتصاد العالمي، تدفقت أموال المستثمرين لشراء مجموعة واسعة من الأسهم. كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام بشكل حاد، مما عزز الآمال في تعافي الاقتصاد الياباني وانخفاض تكاليف الشركات — نظراً لاعتماد اليابان على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة — وهو ما أسهم بدوره في تحسن معنويات المستثمرين بشكل ملحوظ.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)