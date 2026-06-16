وزارة الصحة اليابانية تحذر من استخدام دواء السكري ”مونجارو“ لإنقاص الوزن

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طوكيو - (جيجي برس)-- دعت وزارة الصحة اليابانية يوم الثلاثاء المؤسسات الطبية في جميع أنحاء البلاد إلى ضمان الاستخدام السليم لدواء ”مونجارو“ (Mounjaro) المخصص لمرض السكري، محذرة من استخدامه لإنقاص الوزن أو لأي أغراض أخرى غير معتمدة.

وذكرت الوزارة في إشعار وجهته إلى المؤسسات الطبية عبر الحكومات المحلية (المحافظات)، أن مثل هذا الاستخدام قد يؤدي إلى مخاطر صحية غير متوقعة. كما نشرت الوزارة تحذيراً للجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال وزير الصحة كينيتشيرو أوينو في مؤتمر صحفي: ”سنتخذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث مشكلات صحية“.

يُذكر أن دواء ”مونجارو“ معتمد في اليابان كعلاج لمرض السكري من النوع الثاني بموجب نظام التأمين الصحي العام. ومع ذلك، تقوم بعض المؤسسات الطبية بوصف الدواء لأغراض التجميل وإنقاص الوزن دون تصريح رسمي (استخدام خارج التسمية المعتمدة) وذلك ضمن الرعاية الطبية الخاصة التي لا يغطيها التأمين العام. بالإضافة إلى ذلك، يقوم بعض الأشخاص ببيع الدواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن.