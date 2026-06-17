شارب تدخل سباق الأجهزة الذكية القابلة للارتداء بمنتجين جديدين

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أوساكا - (جيجي برس)-- أعلنت شركة شارب اليابانية للإلكترونيات، يوم الثلاثاء، أنها ستطرح أول ساعة ذكية وأول خاتم ذكي من إنتاجها في شهر يوليو المقبل، في خطوة تمثل دخولها الكامل إلى سوق الأجهزة القابلة للارتداء.

وتسعى الشركة إلى تحويل هذا القطاع إلى مصدر جديد للإيرادات، في ظل التوقعات بأن يتمتع سوق الأجهزة القابلة للارتداء بفرص نمو أكبر من سوق الهواتف الذكية الذي يشهد حالة من التشبع.

وقال ماساكي ناكاي، رئيس قسم أعمال الاتصالات المتنقلة في شارب، خلال فعالية إطلاق المنتج: «دخول شارب إلى هذا المجال سيسهم في خلق احتياجات جديدة لدى المستخدمين».

وسيُطرح الجهازان الجديدان، وهما «ساعة كارادا ميت» و«خاتم كارادا ميت»، في الأسواق اعتبارًا من 9 يوليو/ تموز. ويهدف المنتجان إلى مساعدة المستخدمين على متابعة حالتهم الصحية بسهولة من خلال ارتدائهما بشكل يومي.

ويتيح الجهازان مراقبة عدد من المؤشرات الصحية، من بينها معدل ضربات القلب والسعرات الحرارية المستهلكة. كما تتميز الساعة الذكية بقدرتها على تقدير السعرات الحرارية المتناولة تلقائيًا استنادًا إلى التغيرات في سوائل الجسم ومستويات السكر، إضافة إلى مراقبة مستوى الترطيب في الجسم، ما يوفر للمستخدمين بيانات صحية متقدمة بصورة مستمرة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)