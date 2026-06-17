اليابان تحث إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس

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طوكيو - (جيجي برس)-- دعا وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيغي، إسرائيل إلى ممارسة ”أقصى درجات ضبط النفس“ في ظل التطورات الأمنية المتسارعة في الشرق الأوسط، معربًا عن قلق بلاده البالغ إزاء الاشتباكات الدائرة بين إسرائيل ولبنان.

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي، جدعون ساعر، شدد موتيغي على أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في خفض التوتر وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

كما أكد الوزير الياباني ضرورة احترام سيادة كل من إسرائيل ولبنان ووحدة أراضيهما، مشيرًا إلى أهمية تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.

من جانبه، استعرض ساعر موقف بلاده حيال الأوضاع الراهنة، فيما اتفق الوزيران على مواصلة التواصل والتنسيق الوثيق خلال الفترة المقبلة لمتابعة تطورات الأزمة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)